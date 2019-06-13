BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına sürpriz indirimli ürünleriyle çıkıyor. BİM 14 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Akıllı cep telefonu, derin dondurucu, elektrikli bisiklet, ışıklı scooter, bahçe hortumu, deniz şortu ve kameralı drone gibi bir çok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte BİM 14 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu...