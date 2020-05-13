BİM 13 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM'de bu hafta birbirinden farklı ürünler yer alıyor. En çok bebek sahipleri aileler için bebek ürünleri yer alıyor. Ayrıca rahatına düşkünler içinde sallanan sandalye sürprizi de var. İşte Bim 13 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu...