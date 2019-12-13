BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Cep telefonu, televizyon, ev tekstili ürünler ve birçok tekstil ile mutfak ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıktı. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 13 ARALIK

JVC 55″ Smart Uydu Alıclı 4K UHD Televizyon 2.999 TL