09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Nisan indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak. Nalbur ve inşaatürünlerinin dikkatleri çektiği katalogda evini yenilemek isteyenler için her şey düşünüşmüş. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 10 NİSAN 2020 CUMA
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL
Tefal Buharlı Ütü 199 TL
Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 75 TL
Braun Erkek Bakım Seti 139 TL
Fakir Saç Düzleştirici 59 TL
Starcom Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 39,90 TL
El Dikiş Makinesi 49,90 TL
Halı Çırpıcı 4,50 TL
Kalorifer Petek Temizleme Fırçası 3,50 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,95 TL
Saplı Faraşlı Fırça 9,95 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL
Tek Fiyat Fırça çeşitleri 9,95 TL
Elbise Askısı 7,95 TL
Çok Fonksiyonlu Orta Sehpa 349 TL
Dokunmatik Dijital Kol Saati 29,90 TL
Çift Kişilik Baskılı Çarşaf 29,90 TL
Tek Kişilik Baskılı Poplin Çarşaf 24,90 TL
Casilda Home Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,90 TL
Silikon Elyaf Yastık 13,50 TL
2’li Yastık Kılıfı 8,95 TL
Püsküllü Koltuk Örtüsü 19,90 TL
Casilda Home fermuarlı 2’li Yastık Alezi 16,90 TL
2’li Banyo Paspas Seti 39,90 TL
Yuvarlak Nakışlı Peçete 4,95 TL
Welsoft Ayak Havlusu 6,90 TL
Streç Günlük Erkek Ayakkabısı 34,90 TL
Günlük Kadın Ayakkabısı 34,90 TL
Çocuk Spor Ayakkabı 29,90 TL
Çift Kapaklı Dolap 199,90 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL
Fakir Rhapsody Blender Set 159 TL
Davul Fırın 129 TL
Katmer ve Gözleme Sacı 109 TL
Çay Makinesi 109 TL
Metal Kayık Ekmeklik 9,95 TL
chef’s Tek Fiyat Çelik Ürünler 29,90 TL
Lav Defne Kase 2,50 TL
Lisanslı Puzzle 11,90 TL
Lisanslı Uçurtma 9,95 TL
Lol Lisanslı 10’lu Balon 4,95 TL
Lisanslı Sürpriz Yumurta 3,50 TL
Sluban Eğlenceli Bloklar 14,90 TL
Sihirli Düğmeler Oyuncağı 34,90 TL
Haydi Anlat / Deyim Bende Oyun Kartları 9,95 TL
Masa Tenisi Seti 16,90 TL
Pilsan Mekanik Serisi Oyuncaklar 34,90 TL
Pilsan İlk Bisikletim 49,90 TL
Işıklı Scooter 99,90 TL
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