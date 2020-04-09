BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Nisan indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak. Nalbur ve inşaatürünlerinin dikkatleri çektiği katalogda evini yenilemek isteyenler için her şey düşünüşmüş. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 10 NİSAN 2020 CUMA

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL

Tefal Buharlı Ütü 199 TL

Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 75 TL

Braun Erkek Bakım Seti 139 TL

Fakir Saç Düzleştirici 59 TL

Starcom Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 39,90 TL

El Dikiş Makinesi 49,90 TL

Halı Çırpıcı 4,50 TL

Kalorifer Petek Temizleme Fırçası 3,50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,95 TL

Saplı Faraşlı Fırça 9,95 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL

Tek Fiyat Fırça çeşitleri 9,95 TL

Elbise Askısı 7,95 TL