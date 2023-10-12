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        Haberler Gündem BİM 10 Ekim 2023 kataloğu: Bu hafta salı ve cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi yayımlandı

        BİM 10-13 Ekim 2023 kataloğu çıktı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile bu haftaki indirimli ürünlerin fiyat listesi belli oldu. BİM 10-13 Ekim 2023 kataloğunda; mutfak araç gereçleri ve fitness ürünleri ön plana çıkıyor. BİM'de bu hafta salı ve cuma günleri alışverişseverler ile buluşacak ürünleri bir araya getirdik. İşte, 10-13 Ekim 2023 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 00:16 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:16
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        • 1

          BİM 10-13 Ekim 2023 aktüel kataloğunda birçok farklı üründe indirim fırsatı bulunuyor. BİM'de bu hafta duş tarağı, el ayak maske çeşitleri, pilates topu, masaj aleti, kızartma tenceresi ve daha pek çok ürün alıcılarıyla buluşacak. İşte, 10-13 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi haberimizde...

          BİM 10 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

          İçim Yarım Yağlı Sandviç ve Tost Peyniri 1000 g (155 TL)

          Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L (29,50 TL)

          Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml (19,50 TL)

          Banvit Donuk Piliç Baget (49,50 TL)

          Superfresh Garnitür 450 g (18,50 TL)

          Levent Börek Adana Böreği 3 Peynirli 400 g (59,50 TL)

          Keyifçe Çiğ Badem İçi 150 g (39,50 TL)

          Sarıyer Gazlı İçecek Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L (27,50 TL)

        • 2

          Torku Tam Yağlı Yoğurt 2000 g (59,50 TL)

          Torku Tereyağı 500 g (125 TL)

          Torku %3.3 Yağlı Süt 1 lt (26,50 TL)

          Torku Sucuk Dana Kangal 500 g (129 TL)

          Torku Beyaz Sirke 2 lt (24,50 TL)

        • 3

          Comfort Family Ribana Atlet (49,50 TL)

          Comfort Family Sporcu Tayt (65 TL)

          Comfort Family Havlu Bel Boxer (39,50 TL)

          Comfort Family Ecocell İp Askı Atlet (42,50 TL)

          Comfort Family Soket Çorap 5'li Erkek (45 TL)

          Barbie Kancalı Duş Tarağı (26,50 TL)

          Sesu Ilık Ağda 250 g (29,50 TL)

          Dermokil El/Ayak Maske Çeşitleri (29,75)

        • 4

          BİM 13 EKİM 2023 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Matchbox Tekli Arabalar (49,50 TL)

          Nasa Metal Uzay Aracı Yapım Seti (299 TL)

          Car Disney Frozen Lisanslı Oyuncaklar (29,50 TL)

          Smartland dough Uzay Hamur Seti (67,50 TL)

          Redka Akıl Oyunları Son Kale Oyunu (119 TL)

          Mgs Oyuncak İtfaiye Uçak (199 TL)

        • 5

          Multi Stepper (999 TL)

          Kemerli Masaj Aleti (449 TL)

          65 Cm Pilates Topu (119 TL)

          Boks Torbası (229 TL)

          Karın Kası Sistemi (149 TL)

          Dunlop Pipetli Çelik Matara (199 TL)

          NBR Fitness/ Pilates Minderi 1 cm (229 TL)

        • 6

          Yarım Fermuar Polar Üst Kadın (149 TL)

          North Pacific Spor Çanta (125 TL)

          Eşofman Altı Kadın (89 TL)

          North Pacific Sporcu Büstiyer Kadın (69 TL)

          Çocuk Sweatshirt Kız-Erkek (89 TL)

          Letoon Çocuk Spor Ayakkabı Kız-Erkek (199 TL)

        • 7

          Glass in love Cam Kulplu Çay Bardağı (125 TL)

          Tava 28 cm (115 TL)

          Chef's Kapaksız Kızartma Tenceresi (135 TL)

          Lav Artemis Renkli Meşrubat Bardağı (18,50 TL)

          Benante Yuvarlak Çerezlik (69 TL)

          Benante Büyük Salata Tabağı (55 TL)

          Paşabahçe Live Beautiful Mezze Tabak (29,50 TL)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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