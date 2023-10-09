BİM 10-13 Ekim 2023 aktüel kataloğunda birçok farklı üründe indirim fırsatı bulunuyor. BİM'de bu hafta duş tarağı, el ayak maske çeşitleri, pilates topu, masaj aleti, kızartma tenceresi ve daha pek çok ürün alıcılarıyla buluşacak. İşte, 10-13 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi haberimizde...

BİM 10 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

İçim Yarım Yağlı Sandviç ve Tost Peyniri 1000 g (155 TL)

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L (29,50 TL)

Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml (19,50 TL)

Banvit Donuk Piliç Baget (49,50 TL)

Superfresh Garnitür 450 g (18,50 TL)

Levent Börek Adana Böreği 3 Peynirli 400 g (59,50 TL)

Keyifçe Çiğ Badem İçi 150 g (39,50 TL)

Sarıyer Gazlı İçecek Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L (27,50 TL)