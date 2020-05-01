BİM aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimleri öğrenmek isteyenlerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 - 2 - 3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle BİM aktüel ürünleri 29 Çarşamba günü yani 2 gün önce satışa çıktı. BİM'de farklı kategoride çok sayıda üründe indirim imkanı yer alıyor. BİM marketleri bugün saat 14.00'e kadar açık oalcak. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu şöyle...