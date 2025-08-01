BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler indirimi başladı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimi başladı. 1 Ağustos Cuma BİM indirimlerinde çay makinesi 1.190 TL'den, türk kahve makinesi 990 TL'den, dik süpürge ve el süpürgesi 1.749 TL'den satışa çıkıyor. Bugünden itibaren mutfak araç gereçlerinde pek çok indirim yer alacak. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı
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BİM aktüel ürünleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerine indirimli fırsatlar sunmaya devam ediyor. BİM 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayan BİM aktüel kataloğu, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına kadar herkese hitap ediyor. Peki BİM aktüel indirimlerinde neler var, hangi ürünler indirimli?
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
65 inç 4K HDR Google TV (TCL 65V6C): 29.900 TL
43 inç Full HD QLED Android TV (TCL 43S5K): 12.450 TL
OMIX X6 Cep Telefonu (6GB/128GB): 5.750 TL
RAZER Blackshark V2 X Kablolu Kulaklık: 2.190 TL
TCL Portatif Klima 9.000 BTU: 13.990 TL
Fakir Buharlı Ütü SPRING: 990 TL
Arıus Mini Ütü (Yapışmaz Taban): 890 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge BL6058: 3.750 TL
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Fakir Islak-Kuru Şarjlı Dikey Süpürge CLEAN STICK: 4.990 TL
Fakir El Süpürgesi STARKY ÖKO: 1.749 TL
Fakir El Mikseri: 990 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 749 TL
Arya Mutfak Mikseri (1500 W): 3.990 TL
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