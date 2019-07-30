BİM 02 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Huawei Y5 cep telefonu başlıca ürünlerden oldu. Ayrıca birçok teknolojik alette, tatile yönelik ürünlerde ve ev gereçlerinde de şaşırtıcı indirimler bulunuyor. İşte BİM 02 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...