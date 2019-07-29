BİM 02 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki başlıca ürünü Huawei Y5 cep telefonu oldu. Ancak, bunun dışında birçok teknolojik alette, tatile yönelik ürünlerde ve ev gereçlerinde de şaşırtıcı indirimler mevcut. İşte BİM 02 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...