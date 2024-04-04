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        Haberler Gündem BİLSEM sonucu sorgulama: 2024 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2024 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İlkokul 1, 2. ve 3. sınıf öğrencileri düzeyinde uygulanan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınavları 10 Şubat - 14 Nisan tarihlerinde uygulanıyor. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösterecek olan öğrenciler, sınav sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 2024 BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 21:45 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:47
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        • 1

          BİLSEM sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, 10 Şubat- 14 Nisan tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte arasında açıklanacak. Peki, "2024 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İlkokul 1, 2. ve 3. sınıf öğrencilerini ilgilendiren BİLSEM öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme sınavı 10 Şubat - 14 Nisan tarihlerinde uygulanıyor. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.

        • 3

          BİLSEM TAKVİMİ 2024

          10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

          18 Nisan'da bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

          22-26 Nisan 2024'te ön değerlendirme uygulamasına itirazlar alınacak.

          6 - 10 Mayıs tarihlerinde de bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak.

        • 4

          15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

          26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarih aralığında ise bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması.

        • 5

          31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

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