BİLSEM sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, 10 Şubat- 14 Nisan tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte arasında açıklanacak. Peki, "2024 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...