BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. BİLSEM'de eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri yapıldı. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sonuçları sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...