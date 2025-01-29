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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

        BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

        BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'ni açıkladı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 16:55 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:56
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        • 1

          BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanları BİLSEM ön değerlendirme sınavları takvime göre tamamlanacak. Ardından sonuçlar ilan edilecek.

        • 2

          BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanları BİLSEM ön değerlendirme sınavları takvime göre tamamlanacak ve sonuçlar da belirtilen tarihte ilan edilecek. BİLSEM değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

          İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

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