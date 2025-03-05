BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı
BİLSEM sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme uygulamaları, 23 Şubat'ta sona erecekti. 28 Şubat'ta açıklanması planlanan BİLSEM sınav sonuçları tarihi olumsuz hava şartları sebebiyle sürecin 1 Mart'a uzamasına sebep oldu. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı
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BİLSEM sonuçları araştırılıyor. 28 Şubat’ta açıklanması beklenen Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, BİLSEM sonuçları açıklaması tarihi belli oldu. İşte, BİLSEM sonuç açıklanma tarihi
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzuna göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı.
Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart'a ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.
TAKVİM DEĞİŞTİ
Dolayısıyla BİLSEM takvimi de değişti. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
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Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.
Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak.
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Giriş belgeleri 8 Nisan’da açıklanacak uygulamalar 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
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