Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonuçları için kritik açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi. Sınavların sona ermesinin ardından 2022 BİLSEM sonuçları mayıs ayında açıklanacak. BİLSEM sınavına giren adaylar "BİLSEM sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki 2022 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte merak edilen detaylar...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.
BİLSEMLERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır:
a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması
b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması
Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
1- Aşama: Aday Belirleme Öğretmen, öğrencinin yetenek alanına uygun gözlem formu doldurur.
2- Aşama: Bilsem Sınavı Grup Tarama Aday gösterilen öğrenciler grup tarama uygulamasına tabi tutulur.
3- Aşama: Bilsem Sınavı Bireysel Değerlendirme Grup tarama aşamasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınır.
Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir. .
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