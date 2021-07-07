MEB bünyesinde 9 Temmuz'da tamamlanacak olan 2021 BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2021 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEB'in yayınladığı takvime göre BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçları 14 Temmuz 2021'de www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.