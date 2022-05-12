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BİLSEM sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2022 BİLSEM sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! MEB 2022 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçlarının açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği BİLSEM sonuçları tarihi...

12.05.2022 - 16:34 | Güncelleme: GÜNDEM

  • BİLSEM sınav sonuçları binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek alanlarına göre değerlendirilen BİLSEM sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçlarına yönelik açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte BİLSEM sınav sonuçları hakkında...

  • BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü açıklanacak. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.

  • BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

    Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Yarın açıklanması beklenen BİLSEM sınav http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak. 

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

  • BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ

    Bilim ve Sanat Merkezleri ilk sınavının ardından değerlendirmeye alınacak olan öğrenciler 13 Haziran tarihinden 12 Ağustos gününe kadar BİLSEM sınavlarına alınacak

    BİLSEM TAKVİMİ 2022

    Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022

    Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022

    İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022

    İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022

    Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022

  • BİLSEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
    Bilim ve sanat merkezlerine 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde öğrenci değerlendirme işlemi aşağıdakiadımlar izlenerek gerçekleştiriliyor:

    a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

    b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

    Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

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