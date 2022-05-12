BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

1- Aşama: Aday Belirleme Öğretmen, öğrencinin yetenek alanına uygun gözlem formu doldurur.

2- Aşama: Bilsem Sınavı Grup Tarama Aday gösterilen öğrenciler grup tarama uygulamasına tabi tutulur.

3- Aşama: Bilsem Sınavı Bireysel Değerlendirme Grup tarama aşamasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınır.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.