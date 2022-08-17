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BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu ile gündeme geldi. BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklama tarihi araştırılıyor. BİLSEM sınav sonuçları binlerce öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki, BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı? İşte BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

17.08.2022 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından itiraz süreci başlayacak. Değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları yapılacak olup adaylar açıklanan mülakat sonuçlarına göre kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte mülakat sonuç tarihi...

  • BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

    Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

  • BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

    BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

    BİLSEM NEDİR?

    BİLSEM ya da tam ismiyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye’deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak tanımlanıyor. Örgün eğitime ek, destekleyici eğitim süreci olma hedefiyle inşa edilen BİLSEM, öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinde okul saatleri dışında eğitim almalarını temel alıyor. Bu kapsamda BİLSEM, ülkemizdeki öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve ilgili oldukları alanlarda gelişimlerini profesyonel bir ivmeye taşımalarına olanak sağlıyor.

  • BİLSEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
    Bilim ve sanat merkezlerine 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde öğrenci değerlendirme işlemi aşağıdakiadımlar izlenerek gerçekleştiriliyor:

    a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

    b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

    Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

  • BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

    Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

    BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

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