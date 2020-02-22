Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama işlemleri 1, 2 ve sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler için gerçekleştirilecek.

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama süreci ile ilgili iş ve işlemler aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilecektir:

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrencilere ait gözlem formları e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden doldurulacaktır.

Gözlem formları doldurulan öğrenciler tablet bilgisayarla grup tarama uygulamasına alınacaktır.

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonları gerçekleştirilecektir. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

NOT: 2019-2020 bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine dâhil olan aday öğrenciler için gerçekleştirilen uygulamaların tamamı ücretsizdir.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aşağıdaki takvimden tüm sınav ve sınav sonuç tarihlerine ulaşabiirsiniz.

BİLSEM SONUÇ TAKVİMİ

TARİH İŞLEM 14-19 Kasım 2019 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması 18-22 Kasım 2019 Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci ile ilgili işlemler hakkında sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması 25 Kasım 2019 06 Aralık 2019 Sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci göz- lem formlarının doldurulması 09-13 Aralık 2019 Gözlem formu doldurulan öğrencilerin http://meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması 16-20 Aralık 2019 İl tanılama sınav komisyonları tarafından grup tarama uygulaması randevularının verilmesi 25 Aralık 2019 Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması 04 Ocak 2020 19 Nisan 2020 Grup tarama uygulamalarının yapılması 22 Nisan 2020 Grup tarama uygulama sonuçlarının http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi 24-30 Nisan 2020 Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 04-08 Mayıs 2020 Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 11-15 Mayıs 2020 İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi 18 Mayıs 2020 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması 01 Haziran 2020 28 Ağustos 2020 Bireysel değerlendirmelerin yapılması 04 Eylül 2020 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi 07-11 Eylül 2020 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 14-25 Eylül 2020 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 07 Eylül 2020 02 Ekim 2020 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi