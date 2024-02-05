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        Haberler Gündem BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2024 Bilim ve Sanat Merkezi BİLSEM sınavı nasıl yapılır?

        BİLSEM sınavı ne zaman? 2024 Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) giriş sınavı tarihi!

        Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenci adayları sınav için geri sayım yapmaya başladı. Sınavı heyecanla bekleyen öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine çevirdi. İşte BİLSEM sınav tarihine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 00:30 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:30
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        • 1

          İlkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin yeteneklerini belirlemek amacıyla düzenlenen BİLSEM sınavına başvurular, söz konusu yetenekli öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir. Bu sebeple sınava başvuruda bulunmuş olan öğrenciler ve velilerinin güncel olarak en merak ettiği konulardan bir tanesi BİLSEM sınavının ne zaman gerçekleşeceği yönünde. İşte detaylar...

        • 2

          BİLSEM SINAVI NEDİR?

          MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezi'nin kısaltmasıdır ve bu merkezler, özel yetenekli öğrencilere okul sonrasında ek eğitim imkanı sunan kurumlardır. Sınav, resim, müzik ve genel zihinsel beceri olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirilir. Öğrenciler, BİLSEM sınavına sınıf öğretmenleri tarafından aday olarak gösterilir, sınav ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Başarılı olan öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitim alma hakkını elde ederler.

        • 3

          BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?

          Yetenekli çocuklara bu yolculukta destek olmayı hedefleyen BİLSEM, sınavlarını bireysel ve grup odaklı olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirir. Ezberci sistemden uzak olan bu sınavlar tamamen öğrencilerin yetenekline odaklı bir şekilde tasarlanır. Zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanında üç farklı kategoriye sahip olan BİLSEM sınavları her öğrenciyi yetenekleri doğrultusunda bu üç grup altında değerlendirir.

        • 4

          BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

          31 Ocak 2024'te ön değerlendirmeye alınacak olan öğrencilerin giriş evrakları yayımlanmıştı. 10 Şubat'ta başlayacak olan süreçle beraber öğrenciler ön değerlendirmeye alınacak. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar 26 Mayıs - 26 Temmuz arasında bireysel değerlendirmelerine başlayacak.

        • 5

          BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          31 Temmuz 2024'te kayıt hakkı kazanan öğrenciler BİLSEM tarafından açıklanacak. 5 Ağustos'ta BİLSEM'e kaydolmaya hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başlayacak ve bu dönem 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Kayıt olacak öğrencilerden istenecek belgeler arasında ise kayıt formu, veli muvafakat belgesi, kimlik fotokopisi, fotoğraf ve öğrenci belgesi var.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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