BİLSEM sınavları ertelendi mi? sorusunun cevabı öğrenci, veli ve öğretmenler için verildi. Corona virüsü nedeniyle ilk okul, orta okul ve liselerde eğitime 1 hafta ara verilirken, açık öğretim kurumlarının sınavları da ertelendi. BİLSEM'deki durum merak ediliyor. BİLSEM'de bu hafta sonu öğrencilerin grup tarama sınavı yapılacak. İstanbul, Kahramanmaraş, Zonguldak, Van, Erzurum ve Mardin illerinde ise BİLSEM öğretmen seçme ve ataması için "Bölge Sözlü Sınavları" yapılacaktı. İşte BİLSEM'deki son durum...

BİLSEM ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA TARİHLERİ ERTELENDİ

MEB'in yaptığı BİLSEM öğretmen seçme ve atama tarihlerinin ertelenmesi duyurusunda "Bakanlığımızca uygulanan 2020 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçme ve atama işlemleri kapsamında İstanbul, Kahramanmaraş, Zonguldak, Van, Erzurum ve Mardin illerinde yapılması planlanan "Bölge Sözlü Sınavları" sağlık tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenen sınavların tarihleri ile ilgili duyurular Bakanlığımızca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

BİLSEM GRUP TARAMA SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

BİLSEM öğrenci grup tarama uygulama tarihlerinde de değişiklik yapıldı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlarda bir değişiklik yapılmazken, 16 Mart'tan itibaren sınavlar hafta sonuna ertelendi. BİLSEM grup tarama sınavı için yapılan açıklama şöyle:

"2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 14-15 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek uygulamalar için herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Ancak 16 Mart 2020 tarihinden itibaren planlanan BİLSEM grup tarama uygulamaları (21-22 Mart, 28-29 Mart, 04-05 Nisan, 11-12 Nisan, 18-19 Nisan) ertelenmiş olup ilerleyen tarihlerde konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır."