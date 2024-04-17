BİLSEM sınav sonucu sorgulama: 2024 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 10 Şubat - 14 Nisan tarihleri arasında tamamlanan ön değerlendirme sınavlarının ardından gözler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarına çevrildi. BİLSEM sınavları, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyinde uygulanan yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı bir sınavdır. İşte 2024 BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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BİLSEM sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön değerlendirme sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı...
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında tamamlandı. Ön değerlendirme sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanacak. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.
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Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.