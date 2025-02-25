BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları için gözler MEB'te
MEB tarafından BİLSEM ön değerlendirme sonuçları duyurulacak. Ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat tarihinde tamamlandı. Şimdi sıra sonuçların açıklanmasında. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan ön değerlendirme işlemlerinin ardından, sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. MEB tarafından ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi duyuruldu. İşte MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklanma tarihi
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BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
BİLSEM ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat tarihinde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 28 Şubat cuma günü erişime açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “ BİLSEM ön değerlendirme sonuçları” açıklandı duyurusu geldikten sonra adaylar değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
İTİRAZLAR NE ZAMAN?
İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
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BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10 - 21 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgelerinin yayınlanması
14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
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