Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları için değerlendirme süreci 26 Temmuz’da sona erdi. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrildi. Bu kapsamda binlerce öğrenci ve velisi MEB duyurularını yakın takibe almış durumda. Öğrenciler MEB sınav sonuçları öğrenme ekranı üzerinden sonuç bilgilerine erişebilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak kabul edilen öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabilecek. Peki, MEB BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte merak edilen bilgiler...