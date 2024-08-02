BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı: 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
BİLSEM mülakat sonuçları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için itiraz başvuruları 5-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda öğrenci ve velilerin gözü MEB'den gelecek son dakika duyurulara çevrilmiş durumda. Peki, BİLSEM milakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları sorgulama meb.gov.tr ekranı ve detaylar…
- 1
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları için değerlendirme süreci 26 Temmuz’da sona erdi. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrildi. Bu kapsamda binlerce öğrenci ve velisi MEB duyurularını yakın takibe almış durumda. Öğrenciler MEB sınav sonuçları öğrenme ekranı üzerinden sonuç bilgilerine erişebilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak kabul edilen öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabilecek. Peki, MEB BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte merak edilen bilgiler...
- 2
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz tarihinde ilan edilecekti.
Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.
- 3
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
BİLSEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
-
- 4
BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
BİLSEM sonuçları, meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
- 5
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler netlik kazanacak. Ardından bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci başlayacak.
Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 05-09 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
BİLSEM kayıtları ise 05 Ağustos ile 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.