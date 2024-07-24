BİLSEM mülakat sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları devam ediyor. 26 Temmuz tarihine kadar sürecek değerlendirmelerin sonrasında sonuçlar ilan edilecek. Peki, BİLSEM mülakat (bireysel değerlendirme) sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...