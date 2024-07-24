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        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ile BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi açıklandı!

        BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından özel yetenekli öğrencilerin tespiti için Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme süreci bir süredir devam ediyor. Değerlendirmelerin sona ermesi ertesinde kabul edilen öğrenciler ilan edilecek. Bu kapsamda, "BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 00:47 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:47
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        • 1

          BİLSEM mülakat sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları devam ediyor. 26 Temmuz tarihine kadar sürecek değerlendirmelerin sonrasında sonuçlar ilan edilecek. Peki, BİLSEM mülakat (bireysel değerlendirme) sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

        • 2

          BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ

          MEB, BİLSEM'e öğrenci seçimi sürecin ayrıntılarını paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda 26 Mayıs 2024'te başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak. Takvime göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

        • 3

          BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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