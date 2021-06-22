BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları resmi internet adresinden öğretmenlerin erişimine açıldı. İşte BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı...
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.
Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.
BİLSEM SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİHLER VE ATAMALAR
1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme
komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen
puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.
2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık
tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları
ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.
5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan
üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.
6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde,
Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık
tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini
yitirecektir.
8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet
sitesinde ilan edilecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!