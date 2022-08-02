BİLSEM mülakat sonuçlarında geri sayım başladı. Mülakata katılım gösteren öğrenciler mülakat sonuçlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...