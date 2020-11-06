Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı öğrenciler nihayet yüz yüze eğitime başlıyor. haftada en fazla 2 gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde BİLSEM'lerde yüz yüze eğitimlerine başlayacak. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla birlikte "BİLSEM'lerde yüz yüze dersler ne zaman?" soruları da cevaplandı.

BİLSEM YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR

Bilim ve sanat merkezlerinde kayıtlı öğrencilerimiz 09 Kasım 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime başlayacaklar.

BİLMSEM'LERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimlerde dikkat edilecek hususlar;



BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerden, ilkokulların 2, 3. ve 4. sınıfları, ortaokulların 5

ve 8. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12.

sınıflarında öğrenimlerini sürdürenler, haftada en fazla iki gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde BİLSEM’lerde yüz yüze eğitimlerine başlayacaklardır.



İl/ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla açılan okullarda tüm sınıflar seviyesinde

eğitimlerini sürdüren BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla iki gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde devam edebilecektir.



Yüz yüze eğitimlerde bir ders/etkinlik 30 dakika; teneffüsler 10'ar dakika olacak

şekilde planlanacaktır.



Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak,

uzaktan eğitimlerde de bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler BİLSEM müdürlüklerince alınacaktır.



Dersliklerde oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta

bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecektir. Gruplara ayırma işlemi

yapılırken öğretmenlerin norm kadrolarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.



Yüz yüze eğitim için öğrencisini BİLSEM’e göndermek istemeyen velinin yazılı

onayı alınacak ve BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.



Öğretmenlerin uzaktan eğitim yoluyla yürüttükleri ders uygulamaları BİLSEM

müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek, öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders

ücretleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgi (a) yazı doğrultusunda yürütülecektir.



Öğrencilerin BİLSEM’lerde geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı,

sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme

yapılacak, kurum yöneticileri ve öğretmenlerce takibi yapılacak.