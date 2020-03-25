BİLSEM'ler sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),koronavirüs önlemlerine yönelik üretim faaliyetlerine Bilim ve Sanat Merkezlerinde sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siperi ekledi.
Bakanlık, koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri ve maske üretimiyle ilgili meslek liselerini harekete geçirirken Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) de üretim sürecine dahil etti.
Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine MEB, BİLSEM'lerde yüz koruyucu siper üretimine başladı.
Yüz koruyucu siperin üretilmesi için gerekli tasarım çalışmaları yapılarak ve altyapı destekleri sağlanarak BİLSEM'lerde 3-D yazıcılarla yüz koruyucu siper prototip üretimi yapıldı. Bu üretim sürecinde yaklaşık 2 saatte 1 yüz koruyucu siper üretilebildiği belirtildi.
- Ayda 30 bin yüz koruyucu siper üretilecek
MEB, 150 BİLSEM'de bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile günlük 1000 yüz koruyucu siper üretimiyle ayda 30 bin yüz koruyucu siper üretmeyi hedefliyor.
Böylece yüz koruyucu siper konusunda yaşanan temin sıkıntısının büyük oranda giderilmesi öngörülüyor.
Ayrıca plastik gövde üzerine yerleştirilen asetat kısmının da tak-çıkar şekline dönüştürülmesi, bu sayede siperin daha uzun ömürlü olması üzerine AR-GE çalışmaları da sürdürülüyor.
MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın tüm kapasitesini bu süreçte sahada ihtiyaç olan ve temininde sıkıntı duyulan ürünlerin üretimi için kullandığını bildirdi.
Meslek liselerinin üretim için yoğun mesaisine devam ettiğine dikkati çeken Özer, "Temizlik malzemelerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden biyomedikal farklı ürünlere kadar yoğun üretim sürüyor. Şimdi BİLSEM'lerimizi bu sürece dahil ettik. Yüz koruyucu siperlerin üretimi ile ilgili AR-GE çalışmaları tamamlandı. İlk ürünler üretildi." diye konuştu.
- Üretimler 150 BİLSEM'de başladı
150 BİLSEM'de üretime başladıklarının altını çizen Özer, şunları söyledi:
"Böylece ayda 30 bin yüz koruyucu siper üretebileceğiz. Yeni yatırımlar yaparak üretim kapasitemizi artıracağız. Üretilen siperleri bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaştıracağız. Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde süreci yöneteceğiz. Dolayısıyla ürünleri piyasaya vermeyeceğiz. Sağlık Bakanlığımıza ileteceğiz onlar da sağlık çalışanlarına iletecek. Sürece katkı veren Sağlık Bakanlığımıza, Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüze, il müdürlerimize, BİLSEM'lerde görev alan yönetici ve öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum."
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