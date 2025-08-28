Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM kayıtları sona eriyor! BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        BİLSEM kayıtları sona eriyor! BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        MEB tarafından BİLSEM kayıt tarihinin son günü duyuruldu. Bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte BİLSEM kayıt tarihleri ve BİLSEM kayıt için gerekli evraklar, veliler ve öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bağlı oldukları il veya ilçedeki BİLSEM merkezlerine şahsen başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. İşte, BİLSEM kayıt tarihi ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 17:41 Güncelleme: 28.08.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİLSEM kayıtları bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci tamamlandı. BİLSEM'lere kayıtları, öğrencinin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumunun bulunduğu il ve ilçe bilim ve sanat merkezlerine velinin şahsen başvurusu ile yapılıyor. Peki BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı

        • 2

          BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

          MEB’in resmi takvimine göre, BİLSEM kayıtları 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bağlı oldukları il veya ilçedeki BİLSEM merkezlerine şahsen başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

          BİLSEM KAYIT EVRAKLARI

          BİLSEM'lere kayıtları, öğrencinin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumunun bulunduğu il ve ilçe bilim ve sanat merkezlerine velinin şahsen başvurusu ile yapılır. Kayıt aşamasında şu evraklar istenir;

          1-Kayıt Formu

          2-Veli Muvafakat Belgesi

          3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

          4- Fotoğraf

          5- Öğrenci kimlik fotokopisi

        • 3

          BİLSEM'DE DEĞERLENDİRME

          BİLSEM'lerde sınav, not verme gibi durumlar söz konusu değildi. Bunu yerine, 5 aşamalı gerçekleşen eğitimlerde değerlendirmeler danışman öğretmenlerce yapılır.

          BİLSEM modülündeki “eğitim programı değerlendirme tablosu”n daki ilgili alan öğretmenler tarafından doldurulur. Bu alanlara, tüm programlar boyunca öğrencilerin gözlemlenerek elde edilen veriler kaydedilir. Bu tablolar ise öğrenciye ait dosyada tutulur. Her program sonunda öğrencilerin durumları BİLSEM Öğretmenler Kurulunda değerlendirilir. Programlardan yararlanamadığı oy çokluğu ile kararlaştırılan öğrencinin BİLSEM'le ilişiği kesilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da orman yangını!
        Bursa'da orman yangını!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Habertürk Anasayfa