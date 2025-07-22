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        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2025 | BİLSEM kayıt için neler gerekli? BİLSEM kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        BİLSEM kayıt tarihleri: BİLSEM kayıtları için neler gerekli?

        BİLSEM kayıt süreci için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, bireysel değerlendirme sonuçlarının 4 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından gözlerini kayıt tarihine çevirdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM'lere kayıt için gerekli belgeler ve başvuru takvimi, veliler tarafından merakla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 19:18 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:18
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim sunduğu Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) yeni dönem hazırlıkları sürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yürütülen tanılama süreci sona erdi ve bireysel değerlendirme sonuçları 4 Temmuz’da açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, şimdi BİLSEM’e ne zaman ve nasıl kayıt yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. Gözler, kayıt işlemleri ve istenen belgelerde. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Açıklanan sonuçlara ilişkin itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabildi.

        • 3

          Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre bilim ve sanat merkezlerine başvuracak öğrencilerin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz-29 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          BİLSEM KAYITLARI İÇİN NELER GEREKLİ?

          1. Kazandı Belgesi Çıktısı,

          2. Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)

          3. İkametgâh Belgesi,

          4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi,

          5. Vesikalık fotoğraf (2 adet),

          6. Kayıt Formu (BİLSEM’den verilecek),

          7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi (BİLSEM’den verilecek),

          8. Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM’den verilecek),

          9. Taahhütname (BİLSEM’den verilecek).

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