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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI E-OKUL 2024-2025: BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir? BİLSEM sınavı ne zaman?

        BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı 2024-2025: BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman?

        BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. BİLSEM ön değerlendirme uygulama randevuları, 25 Kasım- 06 Aralık 2024 tarihleri arasında oluşturuldu. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih 2024-2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile belli oldu. Kılavuza göre, giriş yerleri 11 Aralık Çarşamba bugün belli olacak. Peki, BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 08:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:38
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        • 1

          Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının giriş yerleri öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Peki, BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri nereden alınır, sınav ne zaman? İşte, 2024-2025 BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi…

        • 2

          BİLSEM GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          BİLSEM ön değerlendirme randevuları, 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

          Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.

        • 3

          BİLSEM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Öğrenciler, giriş yerlerini gösteren belgelere e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecekler.

          E-OKUL BİLSEM GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024-2025 BİLSEM KILAVUZU YAYIMLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

          Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin sürecin detayları belli oldu.

        • 5

          BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

          Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

          BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak olup 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

        • 6

          Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

          BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

          Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

        • 7

          2024-2025 BİLSEM TAKVİMİ

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, başvurular ve değerlendirme süreçleri şu şekilde ilerleyecek:

          25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

          11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

          21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

          28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

          03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

          10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

          10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

          26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

          14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

          4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

          7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

          14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

          28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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