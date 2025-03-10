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        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman?

        BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman?

        Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları 7 Mart tarihi itibarıyla erişime sunuldu. BİLSEM ön değerlendirme sonucunu sorgulayan adaylar, gözünü BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihe çevirdi. Peki, "BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman?" İşte 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:38
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        • 1

          BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, sınav tarihlerine çevrildi. Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek eğitim veren özel eğitim kurumlarıdır. Peki, "BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

          Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

        • 3

          BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINACAK?

          Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

        • 4

          2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

          10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

          17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

          17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

          8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

          14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

          4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

          7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

          14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

          28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        • 5

          BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

          Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

          BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

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