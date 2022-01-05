"BABAM AYAKLI KÜTÜPHANE GİBİYDİ"

İşte Kalkavan’ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela, 'Baba ben sınıfta kaldım’ desem 'Seneye geçersin' derdi ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce tıraş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi.

* Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim, şimdi anlıyorunm. Muhabbet ederdik çünkü…

* Oxford Felsefe Bölümü mezunuydu. Babam konuşmasın da kim konuşsun? Ben sanattan, edebiyata birçok şeyi babamdan öğrendim. Ayaklı kütüphane gibiydi…