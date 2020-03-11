Eilish ayrıca, "Beni gerçekten tanıyor musun? Benim düşüncelerim, müziğim, kıyafetlerim ve bedenim hakkında görüşlerin var. Bazıları giydiklerimden nefret ediyor, bazıları ise övgüyle bahsediyor. Bazıları diğerlerini, bazıları beni utandırmak için kullanıyor. Sizin bakışlarınızı, ayıplamalarınızı hissederken, sizin inanışlarınıza göre yaşarsam asla hareket edemem. Daha küçük, daha zayıf, daha yumuşak, daha uzun olmamı ister misiniz? İnsanları beden ölçüleriyle yargılıyorsunuz. Kim olduğumuza biz karar veririz. Benim değerim senin tercihlerine göre mi?" ifadelerini kullandı.