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BBC'nin aktardığına göre; Billie Eilish (20), Londra'da sahne aldı. Eilish, konser sırasında kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye, "İyi misiniz?" diye sordu ve "İnsanlar bayılıyor ve dışarı çıkarılıyorlar. Sıcak olduğunu biliyorum." dedi.

"GERİ ADIM ATIN!"

Seyircilerden bazıları sıkıştıklarını söylerken Billie Eilish ise sahne önündeki kalabalık dağılana kadar müziği durdurdu. Genç şarkıcı, "Geri adım atın. İnsanlara alan açın. Eğer biri bayılacak gibi duruyorsa birine haber verin." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen konser sırasında bir grup seyirci, bayılan birini görünce çevresinde çember oluşturarak, telefonlarının ışıklarıyla güvenliği uyardı.

Eilish, üç dakikalık aranın ardından tüm yetkililere teşekkür ederek, konserine devam etti.

Pop yıldızı, 4 ay önce de ABD'nin Atlanta kentinde verdiği konser sırasında bir seyircinin nefes almakta zorlandığını görünce astım spreyi getirilene kadar konsere devam etmeyi reddetmişti.