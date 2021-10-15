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Billie Eilish hayranına yere uzanarak ulaştı - Magazin haberleri

Billie Eilish hayranına yere uzanarak ulaştı

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, stüdyo önünde kendisini bekleyen ve demir bariyerler nedeniyle ulaşamayan hayranlarına kayıtsız kalmadı. Yere uzanarak sevenlerine selam veren Eilish, onlarla sohbet etti

15.10.2021 - 11:27 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, Jimmy Kimmel’in sunduğu televizyon şovuna giderken objektiflere yansıdı.

  • Makyajsız ve rahat kıyafetler tercih ettiği görülen Eilish, o esnada hayranlarının ilgisine kayıtsız kalmadı.

    Stüdyo çevresindeki, üzeri örtülmüş demir parmaklıkların altından kendisine seslenen sevenlerini gören Billie Eilish, yere uzanarak onlarla konuştu.

  • Hayranlarının elini sıkarak selam veren 19 yaşındaki şarkıcı, daha sonra da içeri girdi.

  • Billie Eilish, program çıkışında saçları şekillenmiş ve makyajlı bir şekilde görüntülendi.

  • "BU İNSANLIK DIŞI"

    Geçtiğimiz haftalarda ELLE Dergisi'ne röportaj veren Eilish, yakın zamanda değiştirdiği tarzı hakkında konuşmuştu. Amerikalı şarkıcı, sosyal medya hesabından tenini açığa çıkaran fotoğraflar paylaştıkça pek çok takipçi kaybettiğini ifade etmişti.

    Genç şarkıcı, "Eilish tarzı" olarak görülen bol kıyafetlerden hiç vazgeçmemesini bekleyen hayranları için, "Hatıralara tutunuyorlar ve onlarla bağ kuruyorlar ama bu çok insanlık dışı." şeklinde konuşmuştu.

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