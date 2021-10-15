"MUTLU DEĞİLİM"

Hala zaman zaman kendini başkalarıyla kıyasladığını söyleyen şarkıcı, "Bu bana kötü hissettiriyor. Olduğum kişiden memnunum aslında, çok mutlu bir hayatım var." şeklinde konuşmuştu.

"Açıkçası bedenimden memnun değilim." diyen Billie Eilish, sahnede performans sergilemekten bahsederken, bunun onu "bedeni hakkında sahip olduğu fikirlerden uzaklaşmaya" zorladığını dile getirmişti.

Eilish, sözlerini, "Bedenimle inanmayacağınız kadar berbat bir ilişkim var." ifadeleriyle noktalamıştı.