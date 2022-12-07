"HAYATTA GÜÇ SAHİBİ OLMAK ZOR"
Birçok genç, Eilish'in şarkı sözleriyle kendi hayatları arasında bağlantı kurabildiğini de anlatıyor.
Eilish, en sevdiği şarkısı olan "Your Power"da (Senin Gücün) güç dengelerini sorguladığını söylüyor.
Hayatında karşılaştığı insanlardan esinlenerek bu şarkıyı yazdığını belirten Billie Eilish, başkaları üzerinde güçlü etkisi olan ve bu güçle mücadele edenleri incelediğini ifade ediyor.
"Genel olarak bu kadar güce sahip olmak gerçekten zor" diyen Eilish, sözlerini şöyle sürdürüyor:
Güce sahip olmak zor ama hiç gücünüz yokken aniden çok fazla güce sahip olmak da gerçekten zor. Bu güçten yararlanmamak ve kötüye kullanmamak zor. Bu aslında hayatta her şey için geçerli...
Fotoğraflar: AP