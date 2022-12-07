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Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı

BBC'nin dünyada yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etki yaratan kadınlara dikkat çekmek amacıyla hazırladığı "100 Kadın Projesi"ne bu yıl Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish de dahil edildi

Giriş: 07.12.2022 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 21. yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan Billie Eilish, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Eilish, gözler önünde büyümenin "yıpratıcı bir deneyim" olduğunu ve sık sık "sahtekarlık sendromu" yaşadığını paylaştı.

  • "YETİŞKİN ADAMLARLA ÇOK SAYIDA TOPLANTIYA KATILMAK ZORUNDA KALDIM"

    Annesi ve babası oyuncu ve müzisyen olan Eilish, erkek kardeşi, gitarist, şarkıcı ve söz yazarı olan Finneas O'connell ile birlikte evde eğitilmiş ve dört yaşından itibaren şarkı yazmaya başlamıştı.

    2015'te henüz 14 yaşında olan Eilish, Finneas tarafından bestelenen "Ocean Eyes" (Okyanus Gözler) adlı şarkıyı dans eğitmeni dinleyebilsin diye müzik platformuna yüklemişti ve ertesi sabah uyandığında şarkıyı binlerce kişi dinlemişti.

    Üzerinden çok fazla zaman geçmeden Eilish'e albüm anlaşması teklifi verilmişti.

    Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan şarkıcı, bu süreçte yetişkin adamlarla çok sayıda toplantıya katılmak zorunda olduğunu anımsıyor.

  • "GERÇEKTEN KOMİKTİ"

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; bu günleri anlatan Eilish, "Geriye baktığımda bu günleri çoğunlukla güzel duygularla hatırlıyorum ama 17 yaşındaki ağabeyimle birlikte ve kendim daha 14 yaşındayken, genç bir kızla nasıl konuşulacağını bilmeyen insanlarla yüzlerce toplantıya katılmak gerçekten komikti" diyor.

  • "İNSANLAR BENİM KİM OLDUĞUMA KARAR VERMİŞTİ"

    Albüm anlaşmasının ardından Billie Eilish, hızla tanınmaya başlandı. Ünlü şarkıcının şu anda Instagram'da 100 milyon, TikTok'da ise 60 milyon takipçisi var.

    Bu tür platformların toksik olabildiğini söyleyen Eilish, kendisinin paylaşımlara konu olmasının güçlüklerinden de söz ediyor.

    Billie Eilish, "Sürekli kendinin ve isminin paylaşıldığını gördüğünde kim olduğunu bilmek çok zor. 15 yaşımdayken insanlar benim kim olduğuma karar vermişti. Bundan sonra büyümek ve değişmek zordu. Bundan iki ay öncesine kadar söylediğim hiçbir şeye inanmıyorum artık" ifadelerini kullanıyor.

  • "ERGENLİK ÇAĞINDAKİ DÜŞÜNCELERİMİ SAVUNMAKTA ZORLANIYORUM"

    14 yaşından itibaren dünyanın birçok yerinde tanınır hale gelen Eilish, hızla medyada da görünür hale geldi.

    Billie Eilish, söylediği her sözün kendisinin iki katı yaşında olanlar tarafından analiz edildiğinin anlatıyor ve artık ergenlik çağındaki düşüncelerini savunmakta zorlandığını söylüyor.

    Eilish, özellikle depresyon hakkında söylediklerine yapılan yorumların zorluklarına dikkat çekiyor.

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