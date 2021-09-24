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Billie Eilish: Göğüslerim yüzünden çok takipçi kaybettim - Magazin haberleri

Billie Eilish: Göğüslerim yüzünden çok takipçi kaybettim

Billie Eilish, sosyal medya hesabından tenini açığa çıkaran fotoğraflar paylaştıkça takipçi sayısının düştüğünü açıkladı. Son olarak iddialı korsesi ile poz veren genç şarkıcı, "Göğüslerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. Büyük göğüslerden korkuyorlar" dedi

24.09.2021 - 15:27 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, samimi açıklamalarda bulundu. ELLE Dergisi'nin ekim kapağına konuk olan Eilish, yakın zamanda değiştirdiği tarzı hakkında konuştu.

  • "BU İNSANLIK DIŞI"

    Billie Eilish, sosyal medya hesabından tenini açığa çıkaran fotoğraflar paylaştıkça pek çok takipçi kaybettiğini ifade etti.

    Genç şarkıcı, "Eilish tarzı" olarak görülen bol kıyafetlerden hiç vazgeçmemesini bekleyen hayranları için, "Hatıralara tutunuyorlar ve onlarla bağ kuruyorlar ama bu çok insanlık dışı." şeklinde konuştu.

  • "GÖĞÜSLERİM YÜZÜNDEN ÇOK TAKİPÇİ KAYBETTİM"

    Son dönemde daha fazla vücudunu saran kıyafetler giymeyi tercih eden Eilish, korsesi ile verdiği bu iddialı pozla ilgili, "Göğüslerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. Büyük göğüslerden korkuyorlar." diye konuştu.

  • "HER ZAMAN İRADELİ BİRİ OLDUM"

    Geçtiğimiz hafta "The Drew Barrymore Show"a katılan 19 yaşındaki şarkıcı, büyüdükçe kendine daha az güvendiğini dile getirmişti.

    Belgeselin yayımlanmasından sonra ikinci stüdyo albümü "Happier Than Ever"ı piyasaya süren Billie Eilish, "Her zaman çok ama çok güçlü iradeli ve dürüst biri oldum. Ki bence bu hem bir lütuf hem de bir lanet ama komik olan şu ki büyüdükçe kendime daha az güveniyorum. Birkaç hafta önce belgeseli tekrar izledim. Ve beni ağlattı, çünkü ne kadar özgür ruhlu ve açık fikirli olduğumu düşündüm. Medya bunu sizden koparıp alıyor ve şu anda eğlenceli değil." demişti.

  • "HAYRANLARIM BENİM PARÇAM GİBİLER"

    Şöhretle ve hayranlarla ilişkisini sorduğunda Eilish, "Bence hayranlarım kelimenin tam anlamıyla benim derim. Benim bir parçam gibiler." yanıtını vermişti.

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