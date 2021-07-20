Ünlü şarkıcı, "İnternet herkesin geçmişindeki bir takım şeyleri ortaya çıkarıyor ve ben, 'Herkesin geçmişinden inanılmaz derecede utandığını anlamıyor musunuz?' diye düşünüyorum. Mesela 'Geçmişinizden utanabildiğinizi ve bu nedenle herkesin utanabileceğini düşünmüyor musunuz?' diye aklımdan geçiriyorum." diye konuştu.