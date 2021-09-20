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Billie Eilish: Büyüdükçe kendime daha az güveniyorum - Magazin haberleri

Billie Eilish: Büyüdükçe kendime daha az güveniyorum

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, kendisini konu alan ve bu yıl yayımlanan "The World's A Little Blurry" isimli belgeseli izlediğinde ağladığını ve zamanla geçirdiği değişimi hakkında konuştu. Eilish, "Her zaman çok güçlü iradeli ve dürüst biri oldum. Bence bu hem bir lütuf hem de bir lanet ama komik olan şu ki büyüdükçe kendime daha az güveniyorum." dedi

20.09.2021 - 12:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, samimi açıklamalarda bulundu.

    Eilish, bu yıl yayımlanan "The World's A Little Blurry" isimli kendisini konu alan belgeseli yakın zamanda yeniden izlediğinde ağladığını söyledi ve zamanla geçirdiği değişimden bahsetti.

  • "HER ZAMAN İRADELİ BİRİ OLDUM"

    The Drew Barrymore Show'a katılan 19 yaşındaki şarkıcı, büyüdükçe kendine daha az güvendiğini dile getirdi.

    Belgeselin yayımlanmasından sonra ikinci stüdyo albümü "Happier Than Ever"ı piyasaya süren Billie Eilish, "Her zaman çok ama çok güçlü iradeli ve dürüst biri oldum. Ki bence bu hem bir lütuf hem de bir lanet ama komik olan şu ki büyüdükçe kendime daha az güveniyorum. Birkaç hafta önce belgeseli tekrar izledim. Ve beni ağlattı, çünkü ne kadar özgür ruhlu ve açık fikirli olduğumu düşündüm. Medya bunu sizden koparıp alıyor ve şu anda eğlenceli değil." dedi.

  • "HAYRANLARIM BENİM PARÇAM GİBİLER"

    Barrymore, Eilish'e röportaj sırasında şöhretle ve hayranlarla ilişkisini sorduğunda Eilish, "Bence hayranlarım kelimenin tam anlamıyla benim derim. Benim bir parçam gibiler." yanıtını verdi.

  • ÖZGÜVENSİZLİK SORUNU HAKKINDA KONUŞMUŞTU

    Ünlü şarkıcı Billie Eilish, geçtiğimiz haftalarda yeni albümü "Happier Than Ever"ın tanıtımı için verdiği röportajda dış görünümüyle ilgili yaşadığı özgüvensizlik sorunu hakkında konuşmuştu.

    The Guardian'a açıklamalarda bulunan Eilish, "İnternette insanları görüyorum, benim hiçbir zaman olmadığım gibi görünüyorlar. Ben de hemen, 'Aman Tanrım, nasıl böyle görünebiliyorlar?' diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "MUTLU DEĞİLİM"

    Hala zaman zaman kendini başkalarıyla kıyasladığını söyleyen şarkıcı, "Bu bana kötü hissettiriyor. Olduğum kişiden memnunum aslında, çok mutlu bir hayatım var." şeklinde konuşmuştu.

    "Açıkçası bedenimden memnun değilim." diyen Billie Eilish, sahnede performans sergilemekten bahsederken, bunun onu "bedeni hakkında sahip olduğu fikirlerden uzaklaşmaya" zorladığını dile getirmişti.

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