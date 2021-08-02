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Billie Eilish: Bedenimden memnun değilim - Magazin haberleri

Billie Eilish: Bedenimden memnun değilim

Hakkında bilinmeyenleri anlatan genç şarkıcı Billie Eilish, dış görünümüyle ilgili yaşadığı özgüvensizlik sorunu hakkında konuştu. "Bedenimden mutlu değilim" ifadelerini kullanan Eilish, "İnternette insanlar benim hiçbir zaman olmadığım gibi görünüyor." diye konuştu

02.08.2021 - 11:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Billie Eilish, yeni albümü "Happier Than Ever"ın tanıtımı için verdiği röportajda dış görünümüyle ilgili yaşadığı özgüvensizlik sorunu hakkında konuştu.

    The Guardian'a açıklamalarda bulunan Eilish, "İnternette insanları görüyorum, benim hiçbir zaman olmadığım gibi görünüyorlar. Ben de hemen, 'Aman Tanrım, nasıl böyle görünebiliyorlar?' diyorum." ifadelerini kullandı.

  • "MUTLU DEĞİLİM"

    Hala zaman zaman kendini başkalarıyla kıyasladığını söyleyen şarkıcı, "Bu bana kötü hissettiriyor. Olduğum kişiden memnunum aslında, çok mutlu bir hayatım var." dedi.

    "Açıkçası bedenimden memnun değilim" diyen Billie Eilish, sahnede performans sergilemekten bahsederken, bunun onu "bedeni hakkında sahip olduğu fikirlerden uzaklaşmaya" zorladığını dile getirdi.

  • "BEDENİMLE BERBAT BİR İLİŞKİM VAR"

    Bol giysiler giymesiyle tanınan Eilish, bu tercihinin "her şeyi göstermeden hareket etmeyi kolaylaştırdığını" açıkladı. Giysi seçiminin yarattığı görünümü hakkında konuşan genç şarkıcı, "Gerçekten tatsız olabilir. Fotoğraflarda kıyafetimin ne olduğunu bile bilmiyormuşum gibi görünüyor." dedi.

    Eilish, sözlerini, "Bedenimle inanmayacağınız kadar berbat bir ilişkim var." ifadeleriyle noktaladı.

  • "ÇOK GARİP"

    Öte yandan Billie Eilish, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyanın hayatındaki etkilerine ve utanılan şeyleri nasıl yeniden ortaya çıkardığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

    Eilish, "Dünyanın sosyal medyada hayatınızın her yönünü görmesi ve onları hatırlaması gerçekten garip. Çok garip." demişti.

  • "GEÇMİŞİMDEN UTANIYORUM"

    Ünlü şarkıcı, "İnternet herkesin geçmişindeki birtakım şeyleri ortaya çıkarıyor ve ben, 'Herkesin geçmişinden inanılmaz derecede utandığını anlamıyor musunuz?' diye düşünüyorum. Mesela 'Geçmişinizden utanabildiğinizi ve bu nedenle herkesin utanabileceğini düşünmüyor musunuz?' diye aklımdan geçiriyorum." diye konuşmuştu.

    19 yaşındaki şarkıcının söz konusu yorumu kısa süre önce ırkçılıkla suçlandığı videoya istinaden söylemiş olabileceği belirtilmişti.

    Eilish, sosyal medyada Asya aksanıyla konuştuğu videonun ortaya çıkmasının ardından sert biçimde eleştirilmiş ve ardından özür dilemişti.

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