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Microsoft Kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates koronavirüsle mücadeleye verdikleri katkıyı artırma kararı aldı. Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, vakıf koronavirüsün tespiti ve tedavisinde kullanılmak üzere 125 milyon dolarlık daha bağış yapacağını duyurdu.

Söz konusu paranın 50 milyon doları 'Gavi Aşı Birliği'ne verilecek. Kalanı ise virüsle mücadele eden çeşitli kurum ve kuruluşlara dağıtılacak. Bu son açıklanan bağışla beraber Bill & Melinda Gates Vakfı bugüne kadar koronavirüsle mücadele için 300 milyon dolarlık bağış yapmış oldu.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Melinda Gates "Koronavirüsü yenmek için dünyanın bilimden fazlasına ihtiyacı var. Dünyanın insanlığa, nerede yaşarsa yaşlasın koronavirüsü yenmesi için insanlara yardım edilmesine ihtiyacı var. Bugün toplu olarak ortaya koyulan beyin gücü ve kaynaklar sayesinde virüsün bize saldırdığı gibi biz de virüse saldıracağız" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ İNSANI

Bill Gates, Forbes listesine göre 104.6 milyar dolarlık servetiyle, Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un ardından, dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda bulunuyor.