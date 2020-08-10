Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, koronavirüs salgınının sonuna ilişkin umutlu olduğunu söyledi.
Wired'a konuşan Gates, Kovid-19'a karşı tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına dikkat çekerek, "Aşı çalışmaları epey etkileyici. Bu yüzden bu bana, 2021 sonuna kadar zengin ülkelerde, 2022 sonuna kadar ise tüm dünyada hastalığı bitirebileceğimizi düşündürüyor" ifadelerini kullandı.
Gates ayrıca Rusya ve Çin gibi ülkelerde aşı geliştirme baskısının çok yüksek olduğunu ve bunun üretilen aşıların tamamen güvenli ve etkili olduğuna emin olmadan uygulamaya geçilmesi riskini beraberinde getirdiğini söyledi.
Amerikan FDA'nın bu tarz kısa yollara izin vermediğini belirten Gates, "Muhtemelen potansiyel yan etkilerle ilgili olarak 3. aşama verilere ulaşmamız için 3-4 aya ihtiyacımız var. FDA, en azından şimdiye kadar, aşının etkinliğinin kanıtlanması ilkesine bağlı kaldı" şeklinde konuştu.
Gates ayrıca ABD'de test sistemini eleştirerek Trump yönetiminin durumu ele alış şeklinde hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.
Bill Gates, Bill&Melinda Gates Vakfı aracılığıyla dünya çapında aşı ve salgın konuların ilişkin yaptığı çalışmalarla da biliniyor. Vakıf kooronavirüse karşı tıbbi araştırma ve aşı programlarına ciddi bir finansal destek sağlamıştı.
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