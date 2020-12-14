Bill Gates'ten salgına ilişkin korkutan açıklama!

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceği uyarısında bulundu.
CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" dedi.
2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti:
"ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı."
ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı dağıtımında önceliğin Amerikalılara verilmesine ilişkin kararnamesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de "ABD tüm insanlığa yardım etmeli. Dünya ekonomisinin dönmesini istiyoruz. Ölümleri asgariye indirmek istiyoruz. Temel teknoloji bir Alman şirketine ait. Bu nedenle uluslararası paylaşımı ve iş birliğini engellemek bir hataydı" dedi.
Bill Gates, "Tüm aşıların kapasitesini artırmalıyız. Önümüzdeki aylarda onay alacak, üretiminin artırılması daha kolay olan birkaç aşı daha olacak. ABD diğer ülkelerin çalışmalarından yararlandı. Bu nedenle tamamen bencil olmamalıyız" diye konuştu.
https://www.facebook.com/watch/?v=364505887909054
ABD'nin eski başkanları Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi aşıyı gönüllü olarak halkın önünde yaptırabileceğini söyleyen Gates, bunun kamuoyunun aşıya güvenini artıracağını belirtti, "Ben de aynısını yapacağım. Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim. Zamanın geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkesin yararına" dedi.
Forbes'a göre Bill Gates'in eş başkanlarından biri olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşı geliştirme ve hastalıkla mücadele çalışmalarına şimdiye kadar 1,75 milyar dolar yardımda bulundu.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD, vaka sayısı ve Covid-19'dan ölümlerde dünya genelinde birinci sırada.
Bugün itibarıyla ülkede vaka sayısı 16 milyon 737 bin. Açıklanan ölü sayısı da 306 binin üzerinde.
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