Bill Gates'in kızı ikinci çocuğuna hamile
Bill Gates'in Mısırlı profesyonel binici Nayel Nassar ile evli olan kızı Jennifer Gates, ikinci çocuğunu bekliyor
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Milyarder teknoloji girişimcisi ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in eski eşi Melinda French ile evliliğinden olan kızı Jennifer Gates, ikinci çocuğuna hamile.
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28 yaşındaki Jennifer Gates, 33 yaşındaki Mısırlı profesyonel binici Nayel Nassar ile 2021'den bu yana evli.
Leila adını verdikleri 16 aylık bir kızları olan çift, ikinci bebek haberini sosyal medyadan paylaştı.
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Nayel Nassar, eşi ile fotoğrafını paylaşarak, "İkinci bebek sohbete dahil oluyor" notunu yazdı.
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Jennifer Gates ise kızı Leila ile fotoğrafını paylaşarak, "Leila ablalığa terfi ediyor" ifadesini kullandı.
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Jennifer Gates ile Nayel Nassar, ilk çocuklarının dünyaya geldiği haberini Mart 2023'te paylaşmıştı.
Çift, üç yıllık birlikteliğin ardından 2020'de nişanlanmış, 2021'de evlenmişti.