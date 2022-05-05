Bill Gates: Epstein ile görüşmem bir hataydı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, boşanması, cinsel istismar suçu işlediği için hapse giren ve 20019'da hücresinde intihar ettiği açıklanan Jeffret Epstein ile görüşmeleri, 'insanları takip ettirdiğine' yönelik komplo teorileri ve Elon Musk'ın eleştirileriyle ilgili BBC'ye konuştu.
BBC's Today programı için Mishal Husain'e geniş kapsamlı bir röportaj veren Bill Gates, kendisi hakkında yayılan komplo teorileri için "delilik" dedi; toplum içindeyken kendisine bağırarak tepki gösterilmesinin ise "korkunç" olduğunu söyledi. Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanırken 2019'da hapishanede intihar ettiği açıklanan Jeffrey Epstein'le ilişkisi için de "hata" ifadesini kullandı. Gates, kısa bir süre önce Twitter'ı satın alacağı açıklanan Elon Musk'ın kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili soruları da yanıtladı.
Bill Gates dünyanın en zengin insanıydı. Şimdi listenin en tepesinde Elon Musk var. Ancak bu iki ultra zengin iş insanı pek iyi anlaşamıyor.
Geçen hafta Elon Musk, Gates'i Tesla hisseleriyle "kısa devre" yapmakla, yani bir şirketn değerinin düşeceği hesabı yaparak para kazanmaya çalışmakla suçladı. Musk, Twitter üzerinden de Gates'e bazı çocukça hakaretlerde bulundu.
Gates ise bunlara "Bana karşı nazik olması gerekmiyor" yanıtını veriyor.
Musk, Gates'in elektrikli araç üreten Tesla'ya kısa devre yapmasının çevreci girişimlerini hiçe saydığını savunuyor.
Tesla hisseleri üzerinde bahis oynayıp oynamadığı özellikle sorulduğunda, Gates'in yanıtı şu oldu:
"Bunun iklim değişikliğiyle hiç ilgisi yok. Çeşitlendirmek için farklı yöntemlerim var."
Tesla'ya kısa devre yapmanın çevreye zarar vereceğine yönelik iddiaları ise reddediyor:
"Elektrikli araçların popülaritesi, bu tip araçların satışını artıracak. Yani elektrikli araçların benimsenmesiyle şirketlerin daimi olarak değer kazanması arasında bir fark var."
Musk geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak için teklifte bulunmuş; şirketin yönetim kurulu da teklifi kabul etmişti.
Bu anlaşmayla ilgili fikri sorulduğunda ise Gates, "Elon'ı biliyorsunuz, sanırım Twitter'ın daha kötüye gitme ihtimali var. Ama daha iyi de olabilir. Yani bekleyip yaklaşımını görmem lazım." dedi.
Gates'in sosyal medyaya özel bir ilgisi bulunuyor. Sosyal medya üzerinden milyarlar kazandığı için değil; bu mecralardaki komplo teorilerinin odağı haline geldiği için.
Aşılama kampanyaları için uzun süredir çalışan, bunun için dünya genelindeki aşı programlarına milyarlarca dolar bağış yapan Gates, bu sebeple altı dolu olmayan garip bazı iddiaların da adresi oldu. Bu komplo teorilerine inanan bazı insanlar, Gates'in aşılama yaparak insanları takip ettirdiğini düşünüyor. Bu bilimsellikten uzak görüşler de sosyal medyada paylaşılıp yayılıyor. Özellikle pandemi zamanı komplo teorilerinin ve bunlara inananların sayısında büyük artış görüldü.
"Bazen buna neredeyse gülmek zorundasınız çünkü bu delilik!
"Yani insanları gerçekten takip etmek ister miyim? Biliyorsunuz aşılara milyarlarca dolar harcadım, onlar üzerinden para kazanmadım. Çünkü aşılar insanların hayatını kurtarıyor."
Gates, sokağa çıktığında da komplo teorisyenlerinin sözlü saldırısına maruz kaldığını anlatıyor:
"Çok kısa bir süre önce sokağa çıktım ve bazı insanlar bana onları takip ettirdiğimi söyleyerek bağırdı. Bu gerçekten korkunç bir şey."
Bill Gates ve eşi Melinda French Gates, geçen yıl boşanacaklarını açıkladı. Dünyadaki en fazla bağış yapan kuruluşlardan biri olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kuran çift, 27 yıldır evliydi.
"Hayatım çok değişti. Çocuklarım evden gitti, sonuncusu da bir sene önce üniversite için evden ayrıldı. Boşanma çok zor geçiyor. Çok zor bir yıl oldu."
Evlilik biterken Bill Gates'in başka bir ilişki olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Mart ayında Melinda Gates, eski eşinin neden cinsel istismardan tutuklanmış bir kişiyle, Epstein'le görüştüğünü sorguladığını söylemişti. CBS kanalına bir röportaj veren Melinda Gates, "Jeffrey Epstein ile görüşmeler yapmasından hiç hoşlanmamıştım, hayır. Bunu da ona açıkça söyledim." demişti.
Bu görüşmeler sorulduğunda Bill Gates, Epstein ile konuşmayı "hata" sözleriyle açıkladı:
"Jeffrey Epstein'le herhangi bir şekilde buluşarak hata yaptım. Belki de Melinda'nın bu konudaki içgüdüleri daha keskindi.
"Onunla yaptığım her görüşme, korkunç davranışına göz yummak olarak değerlendirilmeli. Yani yaptığım yanlıştı."
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Bill Gates: Epstein ile görüşmem bir hataydı/bill-gates-epstein-ile-gorusmem-bir-hataydi-3429219
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