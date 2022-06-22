Bill Cosby, genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu

84 yaşındaki komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu.
O zamanlar 16 yaşında olan Judy Huth, davadaki ifadesinde Los Angeles yakınlarındaki bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nın birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
Jüri, Cosby'nin, şimdi 64 yaşında olan Huth'a 500 bin dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
#MeToo hareketinin başlamasının ardından 50'den fazla kadın, "Amerika'nın babası" olarak bilinen Cosby'i, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı. Cosby ise hakkındaki iddiaları reddediyor.
2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı.
Bir yıldan daha kısa bir süre önce Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Cosby hakkındaki mahkumiyet kararını bozarak, 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı.
California'nın Santa Monica kentinde 2014 yılında açılan dava, Cosby'nin cezai kovuşturması nedeniyle yıllarca ertelendi.
İfadesinde Huth, Cosby'nin "bir oyunun parçası olarak" kendisine alkol verdiğini, ardından da Playboy Malikanesi'ndeki yatak odasına götürerek, karşı çıkmasına rağmen cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.
Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Huth, olayın ardından "kendisini bir çıkmazda bulduğunu ve aptalca hissettiğini" belirtti. Avukatlarıysa jüriye, Huth ve Cosby'nin malikanenin içinde oldukları bir fotoğrafı gösterdi.
Cosby duruşmaya doğrudan katılmadı. Ancak avukatları, mahkemeye 2015 yılında Cosby'nin Huth'ü tanımadığı ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmeyeceğini söylediği ifadeyi sundu.
Cosby'nin avukatları, Huth'ün, ilk ifadelerinde olayın esnasında 15 yaşında olduğunu ifade ettiğini ancak duruşmadan haftalar önce ise bu detayı değiştirerek bir çelişke içine düştüğünü savundu.
Avukatlar, Huth'un Cosby ile çekilen fotoğrafını gazetelere teklif ettiğini öne sürdü.
Öte yandan jüri üyelerine, 2016 yılında Playboy'un kurucusu ve Cosby'nin 70'lerdeki yakın arkadaşı Hugh Hefner'ın, "malikaneye gelenlerin 18 yaşından küçük olmaları oldukça olağanüstü bir durumdur" dediği video kaydı da gösterildi.
Bill Cosby, genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu/bill-cosby-genc-bir-kadina-cinsel-saldirida-bulundugu-iddiasiyla-yargilandigi-davada-juri-tarafindan-3471623
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