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Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması

Oyuncular Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd, Bill Cosby hakkında yeni iddialarda bulundu. Beş kadın, Cosby tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını ileri sürdü

Giriş: 07.12.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada altı ay önce jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

    The Guardian'ın haberine göre; Oyuncular Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd'den Cosby'e yeni suçlamalar geldi. Beş kadın, Bill Cosby'nin kariyerlerinin başlarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

  • Altın Küre ve Emmy ödüllü Cosby'e karşı en son davayı açan kadınlar, bir yapım şirketi olan NBCUniversal'ı da tacizin suç ortağı olarak adlandırdı.

    Dava, Cosby'nin 2018 yılında Pennsylvania'daki cinsel saldırı mahkumiyetinin bozulmasının ardından hapishaneden ayrılmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.

  • Beş kadın, 1960'ların sonlarından 1990'lara kadar sette ya da diğer eğlence alanlarında oyuncu tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını öne sürdü.

  • 10 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

    2018 yılında bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı.

    Bir yıldan daha kısa bir süre önce Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Cosby hakkındaki mahkumiyet kararını bozarak, 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı.

    California'nın Santa Monica kentinde 2014 yılında açılan dava, Cosby'nin cezai kovuşturması nedeniyle yıllarca ertelenmişti.

    İfadesinde Huth, Cosby'nin "bir oyunun parçası olarak" kendisine alkol verdiğini, ardından da Playboy Malikanesi'ndeki yatak odasına götürerek, karşı çıkmasına rağmen cinsel ilişkiye zorladığını söylemişti.

  • SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

    Gün geçmiyor ki bir taciz suçlaması yapılmasın... Hollywood'un en önemli isimlerinden Harvey Weinstein'ın cinsel saldırı ile suçlanmasının ardından çok sayıda ünlü isim, başına gelen taciz ve tecavüz olaylarını anlatmaya başlamıştı. Güney Koreli oyuncu O Yeong-su, şarkıcı Kris Wu, ABD'li aktör Kevin Spacey gibi isimler ile alakalı benzer iddialar da ortaya atıldı. 

    'SQUID GAME'DE YER ALIYORDU

    Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan 'Squid Game’de yer alan 78 yaşındaki oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor. Ünlü oyuncu ise hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti.

    Yonhap haber ajansına göre; şikayetçi kadın, ilk defa polise geçen yıl aralık ayında gitti ancak dosya nisan ayında açılmadan kapandı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; şimdi ise savcılık şikayetçi kadının isteği üzerine dosyayı tekrar açıyor.

    Oyuncuya, tutuklama talebi yöneltilmeden cinsel taciz suçlaması yöneltildi.

    Seul’daki Kültür Bakanlığı'nın, suçlamanın üzerine O’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayınlamayı kestiği de belirtildi.

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