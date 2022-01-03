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Son dakika: Bill Clinton ve Prens Andrew için çember daralıyor

Maxwell davası sonrasında Clinton ve Prens Andrew için çember daralıyor

Milyarder Jeffrey Epstein'e seks ticaretinde yardımdan suçlu bulunan Ghislaine Maxwell sonrası çember eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew için de daralıyor.

03.01.2022 - 12:45 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell, yargılandığı seks ticareti davasında suçlu bulunmuştu.

    Ancak ABD'li savcılara göre dava tamamen sona ermemiş olabilir. Epstein ve Maxwell'in dava sürecinde sık sık adı geçen isimlerden Bill Clinton ve İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew da soruşturmada yer alabilir.

  • Clinton'ın, Epstein'ın kurbanlarını taşımada kullandığı jetinde 20'den fazla uçtuğu belirtilmişti. Epstein'ı tecavüzle suçlayan isimlerden Chauntae Davies'in de Clinton’a masaj yaptığı görüntüler de geçen yıl ortaya çıkmıştı.

    İntihar eden milyarder Epstein’ın ayrıca sık sık Beyaz Saray'da Clinton'ı ziyaret ettiği iddia edilmişti.

  • Bu bağlantılar kapsamında savcıların eski ABD Başkanı Bill Clinton'ı da soruşturmaya dahil edebileceğini belirtiliyor.

  • Ancak Bill Clinton, görüntülere rağmen Epstein ile bağlantılarını sık sık reddediyor.

  • Öte yandan zor durumda olan isim sadece Bill Clinton değil. ABD’li Virginia Roberts'ın henüz 17 yaşındayken cinsel saldırısına maruz kalmakla suçladığı İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew hakkında da ayrı bir soruşturma  açılabilir. 

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