ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell, yargılandığı seks ticareti davasında suçlu bulunmuştu.

Ancak ABD'li savcılara göre dava tamamen sona ermemiş olabilir. Epstein ve Maxwell'in dava sürecinde sık sık adı geçen isimlerden Bill Clinton ve İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew da soruşturmada yer alabilir.